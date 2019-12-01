Haberler » Politika » HDP'li Temelli, terörist başı Öcalan için 'sayın' ifadesini kullandı - Haber

HDP'li Temelli, terörist başı Öcalan için 'sayın' ifadesini kullandı

Tunceli'de konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a bir kez daha 'sayın' diye hitap etti.

01.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:44HDP'li Temelli, terörist başı Öcalan için 'sayın' ifadesini kullandı
'de konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a bir kez daha 'sayın' diye hitap etti.

Partisinin Tunceli il kongresinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, bölücü terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a 'sayın' diye hitap etti. "Kürt sorununun çözümünün nereden geçtiğini defalarca söyledik" diyen Temelli, "Bu meselenin çözümü İmralı'dan geçer. Sayın Öcalan her görüşmede meseleyi bütün ayrıntılarıyla ele alıp bütün meseleyi nasıl çözüleceği yaklaşımlarıyla aslında sadece Türkiye için değil, Ortadoğu, hatta küresel dinamikler açısından çok önemli önermelerde ve tezlerde bulundu" dedi. - TUNCELİ

Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Tunceli, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
15:39 HDP'li Temelli, terörist başı Öcalan için 'sayın' ifadesini kullandı
15:38 AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölge Toplantısı
15:33 Fuat Oktay: 2023 hedeflerini yakalayacağız
15:15 Doğu Perinçek, Balıkesir'de Üretici Kurultayı'na katıldı
15:10 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, trüf ormanı ve trüf mantarının tanıtım programına katıldı (2)
1.12.2019 15:59:25