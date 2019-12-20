HDP'li vekil Ağrı'da öldürülen teröristlere sahip çıktı: Neden öldürdünüz?

Ağrı'nın Tutak ilçesinde çatışmaya girdiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmiş ve JÖH ekiplerinin düzenlediği operasyonun görüntüleri de ortaya çıkmıştı. O görüntülere tepki gösteren HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir teröristleri "Köylü" olarak niteledi.

ELLERİNDE KELEŞ OLAN TERÖRİSTLERE "KÖYLÜ" DEDİ

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Türk askerine ateş eden teröristlere destek verdi. Ayrıca askerlere yönelik çirkin bir iftirada bulunarak bölgedeki köylülerin katledildiğini iddia etti.

OPERASYON ANI KAMERADA

Ağrı'da Mehmetçik tarafından terör yuvasına düzenlenen operasyonun görüntüleri paylaşıldı. Görüntüde vurulan teröristin 'Ah' diye bağırması dikkat çekti.