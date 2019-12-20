Haberler » Politika » HDP'li vekil Ağrı'da öldürülen teröristlere sahip çıktı: Neden öldürdünüz? - Haberler

HDP'li vekil Ağrı'da öldürülen teröristlere sahip çıktı: Neden öldürdünüz?

Ağrı'da düzenlenen operasyonda 4 PKK'lı teröristin öldürülmesine HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir tepki gösterdi. HDP'li vekil ellerinde keleş olan teröristlerin "Köylü" olduğunu söyledi.

20.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:53

'nın Tutak ilçesinde çatışmaya girdiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmiş ve JÖH ekiplerinin düzenlediği operasyonun görüntüleri de ortaya çıkmıştı. O görüntülere tepki gösteren HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir teröristleri "Köylü" olarak niteledi.

ELLERİNDE KELEŞ OLAN TERÖRİSTLERE "KÖYLÜ" DEDİ

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Türk askerine ateş eden teröristlere destek verdi. Ayrıca askerlere yönelik çirkin bir iftirada bulunarak bölgedeki köylülerin katledildiğini iddia etti.

OPERASYON ANI KAMERADA

Ağrı'da Mehmetçik tarafından terör yuvasına düzenlenen operasyonun görüntüleri paylaşıldı. Görüntüde vurulan teröristin 'Ah' diye bağırması dikkat çekti.

HDP'li vekilin "Köylü" dediği teröristin yanında taşıdığı keleş silahı görüntülendi

AğrıAğrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı

HDP'li vekil Ağrı'da öldürülen teröristlere sahip çıktı: Neden öldürdünüz?

Halkların Demokratik Partisi, Ağrı, PKK, Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

14:06   Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 olsun, F-35'lerle ilgili adımlar olsun, bunlar bitmiş işler. - Haberler
14:06   Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yani bunun 6 okunun içindeki milliyetçiliğe, halkçılığa falan bakmayın. - Haberler
14:06   Terkos Gölü'nde hayatını kaybeden balıkçıların kimlikleri belli oldu - Haberler
14:05   Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam ülkelerinin geri kalması kimsenin faydasına değildir. - Haberler
14:05   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim de yaptırımlarımız olacaktır" - Haberler
13:45   Üniversite öğrencisi Mansur Yavaş'a söyledikleriyle salondan büyük alkış topladı - Haberler
13:40   HDP'li vekil Ağrı'da öldürülen teröristlere sahip çıktı: Neden öldürdünüz? - Haberler
13:01   Petrol istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu - Haberler
12:54   Karabükte bir ressam, tablolarını kahve ile yapmaya başladı - Haberler
12:30   Manavgat'ın ormanları kızılötesi görüntü alabilen foto kapanlar koruyacak - Haberler
20.12.2019 14:15:48