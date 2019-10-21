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HDP'li vekil Aydeniz polise hakaret etti

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve halen görevine devam eden 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alınırken, gözaltı işlemlerinin ardından Kayapınar İlçe Belediyesi'nde aramalarını tamamlayan polis ekiplerine HDP'li milletvekili Saliha Aydeniz polise...

21.10.2019 11:30HDP'li vekil Aydeniz polise hakaret etti
Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve halen görevine devam eden 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alınırken, gözaltı işlemlerinin ardından Kayapınar İlçe Belediyesi'nde aramalarını tamamlayan polis ekiplerine HDP'li milletvekili Saliha Aydeniz polise hakaret ederek, 'çete' dedi. Aydeniz'in hakaretine polis amiri sessiz kalmayarak, "Biz çete değil devletiz. Devletin kanunu neyse onu uyguluyoruz" diyerek Aydeniz'i susturdu.
Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve halen görevine devam eden 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kayapınar İlçe Belediye Başkanı Keziban Yılmaz emniyette götürülürken, polis ekipleri savcılık kararı ile Kayapınar ilçe Belediyesi'nde arama yaptı.
POLİSİN KOLUNU ISIRMIŞTI, TEKME ATMIŞTI, ŞİMDİ DE HAKARET ETTİ
Arama çalışmalarının bitmesinin ardından, Van'da polisin kolunu ısıran, Diyarbakır'da da polise tekme atan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, belediye binası önüne gelerek polis amiri ile görüştüğü sırada hakaret etmeye başladı. Polis amirine 'çetesiniz' diyen Aydeniz'e polis amiri anında cevap vererek, "Biz çete değiliz devletiz" dedi. Polisin bu cevabına karşın Aydeniz hakaretlerine devam etti. Polis amirine "Orman kanunlarını uyguluyorsunuz, çetesiniz" diyen Aydeniz'e polis amiri, "Biz orman kanunlarını uygulamıyoruz. Devletin kanunlarını uyguluyoruz" dedi. Armaların sona erdiğini belirten polis amirinin bu sözü üzerine HDP'li Aydeniz ile beraberindeki bir grup partili ve belediye çalışanları sloganlar atarak belediye binasına geçti.
Kayapınar İlçe Belediyesi önünde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri ise sürüyor.
(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Kayapınar, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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