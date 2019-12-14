HDP'li vekilin sözlerine Bakan Soylu'dan sert yanıt: Yazıklar olsun, katliam yapan PKK'dır

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında, Çevre ve Şehircilik, Sağlık ile İçişleri Bakanlıklarının bütçelerini görüşmek üzere toplandı.

"BU DEVLET KATLİAM YAPIYOR" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Genel Kurul'da İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerine söz alan HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın, terörle mücadeleye ilişkin "Bu devlet katliam yapıyor" sözleri tepki çekti.

"YAZIKLAR OLSUN, KATLİAM YAPAN PKK'DIR"

AK Partili Salih Cora, "Türk ordusu yapmaz" derken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yazıklar olsun, katliamı yapan PKK'dır" dedi.

"Çukur barikat olaylarını devlete yıkmak, PKK'nın uzun zamandır sözde 'Serhildan' diye yapmaya çalıştığı ve bu ülkede Kürt kardeşlerimize yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisini devlete yıkarak bir meşruiyet sağlanmasını doğru buluyor değiliz." diyen Soylu, bunun yanlış olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'Yİ BÖYLE BİR ANLAYIŞLA KARŞI KARŞIYA BIRAKMAYIZ"

İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletin orada bütün anlayışıyla birlikte yapmaya çalıştığı hassasiyeti ve 'Orada şunlar öldü, bunlar öldürüldü...' Devletin hiçbir insanı, görevlisi, kendisi suça girmediği halde devletin adına ve devletin kararıyla böyle bir şey gerçekleştiremez. Kendi başına bir hata yapabilir ama bunun dışında bizim böyle topyekun bir katliamla Türkiye'yi böyle bir anlayışla karşı karşıya bırakmayı kabul edebilmemiz mümkün değildir. İster kızın ister kınayın, bu performansınız PKK tarafından kabul görmez. Biraz daha artırın performansınızı."

HDP'li Kaçmaz ise, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, "Burayı bombaladı, bombaladı, bu Meclis'i bombaladı" diyerek karşılık verdi.

MECLİS BAŞKANVEKİLİ KAÇMAZ'DAN SÖZLERİNİ DÜZELTMESİNİ İSTEDİ

AK Partililer de oturdukları yerden, "Onlar haindi. Teröristler bombaladı" dedi. Bakan Soylu, "Ne olacak, terör örgütüne teslim mi olacak devlet? Hadi oradan. Terör örgütüne devlet teslim olmaz" diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Bilgiç, HDP'li Kaçmaz'dan sözlerini düzeltmesini isteyerek, "Bombalama, teröristler tarafından yapılmıştır. Bunu düzeltmenizi rica ediyorum. Sözlerinizi düzeltin" dedi.AK Partili milletvekilleri de HDP'li Hüseyin Kaçmaz'ın, özür dilemesini istedi. Meclis Başkanvekili Bilgiç, tartışmalar nedeniyle birleşime sık sık ara vermek zorunda kaldı.