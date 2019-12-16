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HDP'Lİ VEKİLLERİ GÖRÜNCE TEPKİ GÖSTERDİLER

HDP önü eylemde 105'inci gün; aile sayısı 59 oldu (2)HDP'Lİ VEKİLLERİ GÖRÜNCE TEPKİ GÖSTERDİLERDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eyleminde gergin anlar yaşandı.

16.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:43HDP'Lİ VEKİLLERİ GÖRÜNCE TEPKİ GÖSTERDİLER

HDP önü eylemde 105'inci gün; aile sayısı 59 oldu (2)

HDP'Lİ VEKİLLERİ GÖRÜNCE TEPKİ GÖSTERDİLER

'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eyleminde gergin anlar yaşandı.

Uzun süre sonra parti binasına gelen HDP Milletvekilleri Musa Farisoğulları, Remziye Tosun ve Dersim Dağ'ı gören aileler, "Sesimizi duyun" diyerek, seslendi. HDP'li vekiller ise ailelerin seslenişlerini duymazdan gelerek parti binasına girmek istedi. Bu sırada, bazı anne babalar, milletvekillerine terlik atarak, tepki gösterdi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle gerginlik önlenirken, Milletvekilleri Musa Farisoğulları, Remziye Tosun ve Dersim Dağ, kısa süre kaldıkları il binasından güvenlik önlemleri altında ayrıldı.



Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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