Haberler» 3. Sayfa» Haber

HDP'liler gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasını protesto etmek isteyen ve aralarında Muğla HDP il teşkilatı ve üyelerinin de bulunduğu grup izinsiz basın açıklaması yapmakta direnince gözaltına alındılar.

19.08.2019 15:50 HDP'liler gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasını protesto etmek isteyen ve aralarında Muğla HDP il teşkilatı ve üyelerinin de bulunduğu grup izinsiz basın açıklaması yapmakta direnince gözaltına alındılar.

Menteşe Sınırsızlık meydanında toplanan grup, basın açıklaması yapmak istedi. Muğla Valiliğinden izin almayan grup, emniyet güçleri tarafından yapılan ikaza rağmen açıklama yapmakta direndiler.

Emniyet güçlerinin basın açıklamasına izin vermemesine rağmen aralarında HDP il yönetimi ve üyelerinin de bulunduğu grup basın açıklaması yapmaya başladı. Bunun üzerine polis 22 kişiyi gözaltına aldı. - MUĞLA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:52   Ayçiçeği tarlasında 450 bin kök kenevir bulundu
16:47   Eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü, Gaygubet evinde saklanırken yakalandı
16:46   Gediz'i kirleten iki işletmeye 238 bin TL'lik ceza
16:43   Altı aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
16:42   Jandarma'dan kaçak içki operasyonu
16:39   Çanakkale'de 80 mülteci ile 3 organizatör yakalandı
16:34   Cinayet zanlısı kadın tutuklandı