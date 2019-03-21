Hdp'liler Kayyumlu Seçim Propagandası Yapıyor"

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Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, "HDP'liler, 'siz bizi seçin yine kayyum atanır, yine kayyumdan hizmet alırsınız' propagandasını da yapıyorlar." dedi.Recep Akdağ, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde Cemiyet Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve kentte görev yapan gazetecilerle sohbet etti.Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Akdağ, İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında görevlendirme yapılan yerlerin, ekseriyetle HDP'den belediye başkanı seçilmiş ama yönetimlerini PKK'ya teslim etmiş belediyeler olduğunu söyledi.Erzurum'un bazı ilçelerinde de belediyelere görevlendirme yapıldığını hatırlatan Akdağ, şöyle konuştu:"Yani belediye başkanı var ama orayı Kandil'den atanan 20'li veya 30'lu yaşlarda birisi yönetiyor. Bu şuna yol açtı, ilçelerde hiçbir hizmet yapmadılar, çok farklı şeyler var, çok sayıda işçi alıp onlara dolgun ücretler gösterip, bunun küçük bir miktarını ona verip geri kalanını bu terör faaliyetlerine aktarma bile var. Böyle olunca buralarda hiçbir hizmet olmadı. Kayyumların gittiği yerlerde müthiş hizmetler oldu. Dolayısıyla bu sandığa olumlu yansıyacaktır. HDP'liler, 'siz bizi seçin yine kayyum atanır, yine kayyumdan hizmet alırsınız' propagandasını da yapıyor. Bu acayip bir çelişki, yani sen hizmet etmeyeceksen o zaman seni niye seçiyorum."Akdağ, bölgeyi çok iyi bildiğini ifade ederek, PKK'nın baskısı ortadan kalktıkça HDP'nin bölgedeki etkinliğinin azaldığını belirtti.