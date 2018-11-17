Hdp'liler Öcalan İçin Açlık Grevi Başlattı

DİYARBAKIR'da HDP
milletvekilleri Saliha Aydemir ve Dersim Dağ
'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi, İmralı
'da cezasını çeken terör örgütü PKK
elebaşı Abdullah Öcalan
ile görüşemedikleri iddiasıyla açlık grevine başladı.
HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven
, Abdullah Öcalan ile görüştürülmediklerini öne sürüp 8 Kasım'da tutuklu bulunduğu Diyarbakır
Cezaevi'nde açlık grevine başladı. HDP Diyarbakır milletvekilleri Saliha Aydemir ve Dersim Dağ'ın da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruşlarından 16 kişi de Leyla Güven'e destek için bugün açlık grevi başlattı. HDP İl Başkanlığı'nda başlatılan açık grevinde konuşan Milletvekili Dersim Dağ, Leyla Güven'e destek olmak için böyle bir eylem düzenlediklerini belirterek, "Öcalan'ın fikir ve perspektifleriyle biz buradayız. Leyla Güven'in talebi, hepimizin talebidir. Bu tecridi kabul etmiyoruz. Bu tecrit kalkana kadar eylem ve etkinliklerimizi sürdüreceğiz" dedi.
Dağ, Diyarbakır'ın yanı sıra Adana
, Hakkari, Şanlıurfa
ve Van
'da da aynı eylemin başlatıldığını ifade ederek, "Diyarbakır'da 16 kişi eylem başlatıyoruz. Öcalan üzerindeki tecrit kalkana kadar bu talebimizi sürdüreceğiz. Leyla Güven'in talebi, gençlerin kadınların talebidir" diye konuştu. - Diyarbakır
Diyarbakır,Abdullah Öcalan,Halkların Demokratik Partisi
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:54