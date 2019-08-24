HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen genç bulundu, eylem sona erdi

Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı ve ailedeki kadınların desteğiyle sürdürdüğü eylem İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar'a ulaşmasının ardından son buldu.

OTURMA EYLEMİ BAŞLATMIŞTI

Çarşamba günü evden çıkan bir bir daha haber alınamayan 22 yaşındaki Mehmet Akar'ın annesi Hacire Akar, oğlunun HDP'liler tarafından kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı.

EKİPLER, MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Eylemin üçüncü gününde polis ekipleri tarafından Hacire Akar'a müjdeli haber verildi. Oğlu Mehmet Akar'ın karakola giderek teslim olduğu haberini alan Hacire Akar, "Polis bana oğlumun karakolda olduğunu söylüyor. Ben şimdi oraya gidiyorum. Çocuğum orada değilse ben yeniden gelip HDP binası önünde eylemimi yapacağım. Çocuğumu onlar kaçırmışlar. Bunun sorumlusu HDP'dir. Bundan eminim" dedi.

EYLEM SONA ERDİ

Kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar'ın amcası Abdullah Akar ise annesinin karakola gidip oğlunu gördüğünü ve rahatladığını söyledi. Hacire Akar'ın oğluna götürülmesinin ardından eylem yapan aile fertleri eylemlerini sona erdirdi.