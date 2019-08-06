Haberler» 3. Sayfa» Haber

HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak, adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Mardin merkezli terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

06.08.2019 11:10 HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak, adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Mardin merkezli terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alınan HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - MARDİN

Halkların Demokratik Partisi, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:39   Otomobil koyun sürüsüne daldı, 15 koyun telef oldu
11:37   Türkiye'nin kararan ciğerleri havadan görüntülendi
11:36   Kapkaç şüphelisini park halindeki motosikleti ele verdi
11:33   Kilis'te kaçak içki operasyonu
11:29   Hatay'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
11:15   Jandarma ekipleri bayram öncesi denetimleri artırdı
11:13   Falezlerden atlayan genç ağır yaralandı