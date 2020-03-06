Haberler » Güncel » HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ve 2 şüpheli terör operasyonunda tutuklandı - Haber

HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ve 2 şüpheli terör operasyonunda tutuklandı

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

06.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 06.03.2020 22:22HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ve 2 şüpheli terör operasyonunda tutuklandı
'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen HDP İl Başkanı Ağaoğlu ve 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Polis ekiplerince 29 Şubat'ta Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Halkların Demokratik Partisi, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

6.03.2020 23:23:31