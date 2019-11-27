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HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan Açıklaması

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, tarımın çıkış yolunun, küçük aile işletmelerinin kooperatifler çatısı altında bir araya gelmesinde ve üretimin devlet tarafından desteklenmesinde olduğunu söyledi.

27.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:32HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan Açıklaması
HDP Rıdvan Turan, tarımın çıkış yolunun, küçük aile işletmelerinin kooperatifler çatısı altında bir araya gelmesinde ve üretimin devlet tarafından desteklenmesinde olduğunu söyledi.
Turan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 3. Tarım Orman Şurası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bundan önce 2004 yılında gerçekleştirilen şurada, tarımın sorunlarının 36 başlık halinde değerlendirildiğini, yeni yapılan şurada ise 60 başlığın görüşüldüğünü dile getiren Turan, problemlerin daha da derinleştiğinin görüldüğünü ileri sürdü.
Turan, başından beri iktidarın tarım politikasının yanlış olduğunu savunarak, "Tarımın çıkış yolu, küçük aile işletmelerinin kooperatifler çatısı altında bir araya gelmesinde ve üretimin devlet tarafından desteklenmesindedir." diye konuştu.
Küçük aile tarımının giderek tasfiye olduğunu, yerine şirket tarımının ikame edildiğini anlatan Turan, buradan bir çıkış yolunun sağlanabilmesi için dünyadaki dönüşümü, tarım politikalarının nereye evrildiğini iyi kavramak gerektiğini vurguladı.
Şurada alınan kararların sorun çözmekten uzak olduğunu iddia eden Turan, "Büyük gürültülerle duyurulan Tarım Orman Şurası'nda dağın fare doğurduğunu açık yüreklilikle ifade etmekte fayda var." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Rıdvan Turan, Milletvekili, Mersin, Politika

Kaynak: AA

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