"Savaş da olacak çatışmalar da" diyen HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında son günlerde yaptığı "terör" açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı.

Hakkındaki terör davaların nedeniyle tutuklu olduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 8 Kasım 2018'de açıklık grevine başlayan ve sağlık sorunları nedeniyle 25 Ocak 2019'da tahliye edilen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, dün "Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak" açıklamasında bulundu.

FEZLEKE HAZIRLANIP MECLİSE GÖNDERİLECEK

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da bu ve son günlerde yaptığı diğer açıklamalar nedeniyle Güven hakkında soruşturma başlattı. Güven hakkında fezleke hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilecek.

HDP'Lİ GÜVEN NE DEMİŞTİ?

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada terörle bağlantısı olan HDP'li vekillerin görevden alınmasını, kayyum atamalarını eleştirmiş, terör örgütü PKK'yı ve dağa katılımları destekleyen açıklamalarda bulunmuştu. Güven, "Bu devam edecek çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran zihniyet, Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Bu sürdüğü sürece gerillaya katılım da olacak savaş da olacak çatışmalar da…" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ: DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN

Bu açıklama sonrası Leyla Güven'le ilgili yazılı açıklama yapan İYİ Parti, "Dokunulmazlığını kaldırın" çağrısında bulunmuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, HDP Milletvekili Leyla Güven'in "Savaş da olacak çatışmalar da" açıklamasına tepki göstererek, "Demokrasinin sağladığı özgürlüğü yine demokrasiyi kullanarak yok etmeye çalışan HDP sorunu var." açıklamasında bulundu.