24 Haziran'da milletvekili seçilen Leyla Güven, bugün yemin edecek

Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Meclis'te bugün yemin ederek yasama çalışmalarına katılmaya hak kazanacak.
Leyla Güven cezaevindeyken Hakkari Milletvekili seçildi. Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan üzerindeki sözde tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevi başlatan Güven, açlık grevinin 79. günündeyken tahliye edildi. Açlık grevini Diyarbakır'daki evinde devam ettiren Güven, teröristbaşı Öcalan'ın "Açlık grevi ve ölüm oruçları amacına ulaştı, eylemlerin sonlandırılmasını bekliyorum" çağrısından sonra, 200. günde açlık grevini sonlandırdı. Güven, açlık grevinin ardından hastanede bir süre tedavi olduktan sonra taburcu edildi.
MECLİS'TE ÇALIŞMALARA KATILACAK
24 Haziran'da milletvekili seçilen Güven, bugün Meclis Genel Kurulu'nun hemen başında milletvekili yeminini edecek.
Yemin etmeyen milletvekilleri yasama çalışmalarına katılamazken maaş ödemesi yapılmıyor, personel de görevlendirilmiyor. Güven milletvekili yeminin ardından Meclis Genel Kurulu çalışmalarına katılabilecek, Komisyonlarda üye olabilecek.