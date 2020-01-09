Haberler » Politika » HDP milletvekili Murat Çepni'den cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebi - Haberler

HDP milletvekili Murat Çepni'den cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebi

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, cezaevlerinin koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

09.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:20HDP milletvekili Murat Çepni'den cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebi
HDP İzmir Murat Çepni, cezaevlerinin koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.
Çepni, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir ülkenin sosyal, kültürel tablosunu anlamak için cezaevlerine bakmak gerektiğini savunarak, cezaevlerinin tablosunun, ülkenin nasıl yönetildiğini de gösterdiğini ifade etti.
"Bugün cezaevleri kanayan bir yara" diyen Murat Çepni, cezaevlerindeki koşulların kötüleştiğini, hak gasplarının zirve yaptığını, işkencenin arttığını savundu.
Bugün itibarıyla 218 bin 950 kapasiteli cezaevlerinde 286 bin tutuklu ve hükümlü bulunduğunu belirten Çepni, 67 bin kapasite fazlalığı olduğunu dile getirdi.
Bunun, hükümetin güvenlikçi politikalarının toplumsal anlamda yarattığı tahribatların sonuçları açısından çarpıcı olduğunu ileri süren Murat Çepni, "Bir ülkede cezaevlerinde kapasitenin üzerinde kişi varsa, cezaevlerinde hak gaspları artıyorsa, bunun çaresi yeni cezaevleri yapmak değildir. Tersine, cezaevine insanların girmemesini sağlamaktır." diye konuştu.
Çepni, cezaevi koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Murat Çepni, Çepni, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

18:15  İran'ın iki ABD üssüne füze saldırıları öncesi Beyaz Saray'da neler yaşandı? İşte dakika dakika o anlar - Haberler
18:14  70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı İngiliz aktör Jeremy Irons oldu - Haberler
18:09  Cinsiyet değiştirme arifesindeki şahıs, göğüsleri alındıktan sonra intihar etti - Haberler
17:55  KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre: "Amerikan askerlerinin Kıbrıs'ta konuşlandırılmasına izin... - Haberler
17:53  Torbalı'da 112 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi - Haberler
17:20  Kar yağışının esir aldığı kentte, arızalı bulaşık makinesi kızakla taşındı - Haberler
16:44  Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı - Haberler
16:33  Papa, ABD ve İran'a sağduyu çağrısı yaptı - Haberler
15:53  Son dakika: İran'dan yeni açıklama: Amacımız ABD askerlerini öldürmek değildi - Haberler
9.01.2020 18:21:07