Hdp Milletvekili Sürücü'ye 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

HDP Şanlıurfa Milletvekili
Ayşe Sürücü, 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan yargılandığı davada, 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Halkların Demokratik Partisi
(HDP
) Şanlıurfa Milletvekili
Ayşe Sürücü'nün, '2911 sayılı gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etmek' suçlaması ile yargılandığı davanın karar duruşması, Şanlıurfa
6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Halfeti
Belediyesi'nin 8 Mart
2016 tarihinde açtığı Sara Kadın Merkezi'nin etkinliğine katıldığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Sürücü, duruşmaya katılmadı. Sürücü'nün avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın 8 Mart
2016'da Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanan eylem ve etkinliklere katıldığını belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Sürücü'ye 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçundan 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verdi. Cezayı ertelemeyen mahkeme, istinaf yolunu açık bıraktı.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa, Milletvekili, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
Kaynak: DHA