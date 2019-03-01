Hdp Milletvekili Sürücü'ye 3 Yıla Kadar Hapis İstemi

Kaynak: AA

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı davada, 1,5 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Sürücü katılmadı, avukatı Hidayet Enmek ise hazır bulundu.Duruşmada esas hakkında mütalaasını sunan savcı, 8 Mart 2016'da Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanan eylem ve etkinliklere, Sürücü'nün katıldığını belirtti.Savcı, sanık Sürücü'nün "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1,5 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Avukat Hidayet Enmek ise savcının mütalaasına karşı süre istedi.Bunun üzerine mahkeme heyeti, karar için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.