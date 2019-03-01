Hdp Milletvekili Sürücü'ye 3 Yıla Kadar Hapis İstemi

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'ye, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandığı davada, 1,5 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.
Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Sürücü katılmadı, avukatı Hidayet Enmek ise hazır bulundu.
Duruşmada esas hakkında mütalaasını sunan savcı, 8 Mart 2016'da Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanan eylem ve etkinliklere, Sürücü'nün katıldığını belirtti.
Savcı, sanık Sürücü'nün "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 1,5 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Avukat Hidayet Enmek ise savcının mütalaasına karşı süre istedi.
Bunun üzerine mahkeme heyeti, karar için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Şanlıurfa, Milletvekili, Halkların Demokratik Partisi, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA