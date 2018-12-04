Hdp Milletvekilleri Öcalan İçin TBMM'de Açlık Grevine Başladı

HDP
milletvekilleri Öcalan
için TBMM'de açlık grevine başladı
ANKARA - Halkların Demokratik Partisi
milletvekilleri Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde açlık grevine başladı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
, HDP Grup Toplantı Salonu'nda on milletvekili ile birlikte açıklama yaptı. Buldan, bugün saat 10 itibariyle 10 milletvekiliyle Meclis'te açılık grevi başlattıklarını söyleyerek, "Açlık grevimizin hedefi sevgili Leyla Güven
'in Diyarbakır
Cezaevi'nde 27 gündür Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılmasına yönelik başlatmış olduğu açlık grevine destek amaçlı yapıyoruz. En fazla konuşması, konuşulması gereken yer Meclis'tir. Bu sorun sadece Leyla Güven'in sorunu değildir, bu sorun sadece HDP'nin sorunu değildir, bu sorun Türkiye'nin sorunudur" diye konuştu. Açlık grevlerinin sonuca ulaşmasını talep ettiklerini belirten Buldan, "Tecridin kalkmasıyla Türkiye'nin geleceği, yarınları açısından, Türkiye'nin barışı ve demokrasisi açısından önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Yarın akşam 7 gibi eylememizi sonlandıracağız. Bu direniş başka mekanlarda da devam edecek" ifadelerini kullandı. Açlık grevine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar
, İzmir Milletvekili
Sibel Kemalbay Pekgözegü, Ağrı
Milletvekili Berdan Öztürk
ve Dirayet Dilan Taşdemir
, Antalya
Milletvekili Kemal Bülbül
, Iğdır
Milletvekili Habip Eksik
, Bingöl
Milletvekili Erdal Aydemir
, İstanbul
Milletvekili Züleyha Gülüm
, Muş
Milletvekili Şevin Coşkun
katılıyor.
04 Aralık 2018 Salı 16:19