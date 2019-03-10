Hdp Mitinginde Eski Milletvekilline Gözaltı

ŞANLIURFA'nın <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/viransehir/' title='Viranşehir'>Viranşehir</a> ilçesinde HDP ilçe teşkilatınca düzenlenen mitingde konuşan eski HEP Milletvekili <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/selim-sadak/' title='Selim Sadak'>Selim Sadak</a>, polis tarafından gözaltına alındı.<br><br>İlçeye bağlı Şırnak Mahallesi'nde bulunan alanda düzenlenen mitinge HDP Eş Genel Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/sezai-temelli/' title='Sezai Temelli'>Sezai Temelli</a>, eski HEP Milletvekili ve eski Siirt Belediye Başkanı <a class='keyword' href='/selim-sadak/' title='Selim Sadak'>Selim Sadak</a> ve partililer katıldı. Mitingde Selim Sadak'tan sonra <a class='keyword' href='/sezai-temelli/' title='Sezai Temelli'>Sezai Temelli</a>'de partililere seslendi. Konuşmaların tamamlanmasının ardından partililer miting alanından ayrılırken, Selim Sadak yaptığı konuşmada 'terör propagandası' yaptığı gerekçesiyle sivil polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.<br><br> - Şanlıurfa