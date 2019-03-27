Hdp Mitinginde Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyede

İZMİT'te düzenlenen HDP
mitinginde PKK
terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan
lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
Geçen pazar günü, İzmit
Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen HDP mitinginde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Polisin slogan atan 2 kişiyi gözaltına alması sonrasında mitinge katılanlar ile ekipler arasında arbede çıktı. Polis, mitingde bölücübaşı lehine slogan atan toplam 8 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
- Kocaeli
PKK, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
Kaynak: DHA