27 Mart 2019, 15:38
»»

Hdp Mitinginde Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyede

Hdp Mitinginde Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyede

İZMİT'te düzenlenen HDP mitinginde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

İZMİT'te düzenlenen HDP mitinginde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Geçen pazar günü, İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen HDP mitinginde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Polisin slogan atan 2 kişiyi gözaltına alması sonrasında mitinge katılanlar ile ekipler arasında arbede çıktı. Polis, mitingde bölücübaşı lehine slogan atan toplam 8 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

- Kocaeli PKK, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
Kaynak: DHA