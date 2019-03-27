Hdp Mitinginde Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Kaynak: İHA

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de HDP mitinginde terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attığı belirlenerek gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.Olay, İzmit'te bulunan Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen HDP mitinginde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, HDP tarafından düzenlenen mitingde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmaya başlandı. Olaya müdahale eden polis ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı. Miting sonrasında da Öcalan lehine slogan attıkları belirlenen 5 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Aralarında mitingin sunucusunun da olduğu 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ