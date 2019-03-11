Hdp Mitinginde Terör Propagandası Yapılması

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün düzenlenen HDP mitinginde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı daha gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü, HDP İlçe Başkanlığınca Demirci yolundaki meydanda HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla düzenlenen mitingde, 4 kişinin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi.Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.Dünkü mitingin ardından eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmıştı.