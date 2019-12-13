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HDP mitingine saldırı davasında 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet

HDP'nin 7 Haziran 2015'teki seçimler öncesi Diyarbakır'da düzenlediği mitingde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili davada 3 tutuklu sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 336'şar yıl hapis cezası verildi.

13.12.2019 19:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:14HDP mitingine saldırı davasında 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet

HDP'nin 7 Haziran 2015'teki seçimler öncesi 'da düzenlediği mitingde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili davada 3 tutuklu sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 336'şar yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık tüm suçlardan beraat ederken, firari sanığın dosyası ayrıldı.

Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, 3'ü tutuklu, 1'i tutuksuz 4 sanık ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, bir önceki celse verilen esasa ilişkin mütalaaya karşı sanık savunmalarını aldı. Sanıklar yaptıkları savunmalarda suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarını talep etti.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Orhan Gönder, Mustafa Kılınç ve İsmail Korkmaz'a, 'Anayasal düzeni ihlal' ve '4 kişiyi kasten öldürmek' suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca sanıklara, 104 kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve '112 kişiyi yaralamak' suçundan toplam 3 bin 336'şar yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık Burhan Gök, oy çokluğuyla bütün suçlardan beraat ederken, firari sanık İlhami Balı'nın dosyası ayrıldı.

Mahkeme kararında takdir indirimi uygulamazken, bir üye Burhan Gök'e 'örgüt üyeliği'nden ceza verilmesi yönünde görüş bildirerek, karara şerh düştü.

ANKARA,



Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

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