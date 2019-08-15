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HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı

Muş'ta, polis ekiplerince düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı ile Eş Başkan Muhlise Karagüzel tutuklandı.

15.08.2019 15:55 HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı

Muş'ta, polis ekiplerince düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Ferhat Çakı ile Eş Başkan Muhlise Karagüzel tutuklandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, dün, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda örgütsel dokümanların ele geçirildiği operasyonda HDP İl Başkanı Ferhat Çakı, İl Eş Başkanı Muhlise Karagüzel ile parti üyesi Kutbettin Çelik gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden İl Başkanı Ferhat Çakı ve Eş Başkan Muhlise Karagüzel tutuklanarak cezaevine konulurken, Kutbettin Çelik ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı..


Halkların Demokratik Partisi, PKK, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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