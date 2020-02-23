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HDP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi

HDP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi'nin yapılacağı Ankara Spor Salonu'na davetliler gelmeye başladı.

23.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:22HDP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi
HDP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi'nin yapılacağı Salonu'na davetliler gelmeye başladı.

Kongreyi izlemek için gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında spor salonuna alındı.
Salonun orta kısmında hazırlanan alanda HDP delegeleri de yerlerini aldı.
Kongrenin yapılacağı salona kurulan dev ekrandan HDP'nin çalışmaları yansıtılıyor.

Parti flamalarının dağıtıldığı salonda, partililer sloganlar atıp, halay çekiyor.
Buldan ve Sancar oylanacak
Tek liste ile girilecek seçimde, delegeler Eş Genel Başkanlık için İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar için oy kullanacak.
Kongrede, Parti Meclisi ile Disiplin ve Danışma Kurulu üyeleri de belirlenecek.

Halkların Demokratik Partisi, Ankara, Politika

Kaynak: AA

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