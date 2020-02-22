Haberler » Politika » HDP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi yarın yapılacak - Haberler

HDP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi yarın yapılacak

HDP Batman Milletvekili Mehmet Tiryaki, partisinin yarın "cesaretle ve umutla geleceğe yürüyoruz" ana temasıyla yapacağı 4'üncü Olağan Büyük Kongre için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi.

22.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:52HDP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi yarın yapılacak
HDP Milletvekili Mehmet Tiryaki, partisinin yarın "cesaretle ve umutla geleceğe yürüyoruz" ana temasıyla yapacağı 4'üncü Olağan Büyük Kongre için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi.
Tiryaki, Ankara Salonu'nda yapılacak kongreye hazırlık çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere düzenlediği basın toplantısında, alınan güvenlik önlemlerine değindi.
Bu çerçevede Ankara Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimleriyle toplantılar yaptıklarını belirten Mehmet Tiryaki, "Emniyet Müdürlüğü aldığı önlemleri paylaştı. Biz de bir dizi önerimizi sunduk. Büyük oranda mutabakata vardık. Gerekli güvenlik önlemlerinin tamamının alındığını söyleyebilirim." dedi.
Kongreye yurt içi ve dışından davetlilerin de katılacağını ifade eden Tiryaki, "Yurt içinden büyükelçiliklerin tamamına davetiye gönderdik. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere önemli bir bölümünün de temsilcileriyle burada olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.
Mehmet Tiryaki, kongreye en az 30 bin kişinin katılacağını düşündüklerini kaydetti.

Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Tiryaki, Batman, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 15:53:06