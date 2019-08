HDP'nin, AK Parti meclis üyesi ve korumasına yönelik saldırısına tepkiler sürüyor

HDP'nin, AK Parti meclis üyesi ve korumasına yönelik saldırısına tepkiler sürüyorMARDİN - AK Parti Mardin İl Başkanlığı ve Mazıdağı İlçe Başkanlığı Mazıdağı belediyesinde AK Partili meclis üyesi Hikmet Erdin ve darp edilen koruması korucu Ömer Erdin'e yönelik HDP'li Mazıdağ Belediye Başkanı Nalan Özaydın ve meclis üyeleri tarafından yapılan saldırıyı kınandı. AK Parti Mazıdağı İlçe Başkanı Zeki Yetiştiren ilçe başkanlığında meclis üyesi Hikmet Erdin ve yakın koruması korucu Ömer Erdin ile birlikte kadın ve gençlik kollarıyla gerçekleştirdiği basın açıklamasında saldırıyı kınayarak hukuki ve yasal sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. İlçe Başkanı Zeki Yetiştiren, "Maalesef bizimde istemediğimiz üzücü bir olay yaşandı. Toplantıda her şey yolunda giderken toplantının sonunda belediye meclis üyemize HDP'li Belediye Başkanı Nalan Özaydın tarafından sözlü sataşma olmuştur. HDP Belediye Başkanı salonu terk ederken belediye başkanı kapıya kadar meclis üyemize sözlü tacize devam etmiştir. Orada polis kardeşlerimiz müdahale ediyor. Her şey kamera kayıtlarında mevcuttur. Belediye meclis üyemiz X-Ray cihazından geçiyor ve koruması bile silahını bırakıp içeri geçiyor. İftiralar üzerine kuruludur" diye konuştu. HDP'nin silah dediği cüzdan çıktı AK Parti Meclis Üyesi Hikmet Erdin belediyenin silah diye kamuoyuna sunduğunu yaz aylarında beline taktığı cüzdanı servis ettiklerini belirterek, "Toplantı sonunda bu olaylar çıktı. Fiziki sözlü sataşmalar ile ben toplantıyı terk ettim oda arkamdan kapıya kadar sözlü, fiziki sataşmalarla geldi. Mecliste sanayi sitesi üzerine çıkan tartışmaların ben ikinci sanayi sitesi yapmalarını söyleyince kayyum eleştirileri ile sürdü. Ben de toplantıyı terk ettim korumamı çağırdım. Fiziki temaslar oldu. Korumama yumruk attı o zaman polis arkadaşlarda geldi. Olay orada bitti. Adalet önünde ne gerekiyorsa yapacağız. Amaçları bizim kayyumların yaptıklarını onlar yapamadığı için bu şekilde davranıyorlar" dedi. AK Parti İl Başkanlığından açıklama AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada HDP Belediye Başkanının basın mensuplarına verdiği yalan bilgi ve iftiralara karşı il başkanlığı olarak açıklama yapma zaruriyeti hasıl olduğu duyuruldu. Açıklamada, "Mazıdağı Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın; kayyum döneminde yolsuzlukların yapıldığını, projenin yanlış olduğunu iddia ederek Belediye Meclis üyemize sert bir şekilde çıkışmıştır. AK Partili Belediye meclis üyemizin cevaben kayyum döneminde herhangi bir yolsuzluk ve usulsüzlüğün olmadığını, varsa öyle bir iddianın ülkemizin savcılarının ve müfettişlerinin olduğunu ve her zaman denetime açık olduğunu bildirmiştir. Belediye meclis üyemizin bu cevabı üzerine HDP'li Belediye Başkanı hiddetlenmiş ve belediye meclis üyemize hakaretler yağdırmaya ve üzerine yürümeye başlamıştır. Belediye meclis üyemiz toplantıdan ayrılmasına rağmen HDP'li Belediye Başkanı, belediye binası çıkışına kadar meclis üyemizin peşinden giderek saldırmaya çalışmıştır. Her platformda "Demokrasi" kelimesini ağızlarından düşürmeyenler, belediye meclis üyemizin sorduğu soruya demokratik bir şekilde cevap vermek yerine, hakaretlerle ve şiddet girişimi ile cevap vermeye çalışmıştır. HDP'li belediye Başkanının asıl amacının hiçbir zaman hizmet belediyeciliği olmadığı Mazıdağı halkı tarafından da görülmektedir. Yaklaşık iki ay önce HDP'li Belediye Başkanı ve yardımcısının kendi akrabalarını işe koyduğu iddiası ile, kendi partilileri tarafından darp edildiği herkesçe malumdur. HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin yalan ve iftiralarla yaptığı hizmet anlayışı, elbette ki Mazıdağı halkı tarafından görülmektedir. HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanının basına vermiş olduğu bilgilerden biri de, AK Parti Belediye meclis üyemiz Hikmet Erdin'in toplantıya silahlı bir şekilde girdiğidir. Açık ve net olarak ifade ediyoruz, bu büyük bir iftiradır. AK Partili Belediye Meclis üyemizin ne ruhsatlı ne de ruhsatsız silahı bulunmamaktadır. Gerek meclis toplantısının yapıldığı salondaki gerekse de Mazıdağı Belediye binası içinde bulunan tüm kamera kayıtları incelendiğinde, belediye meclis üyemizin silahının olmadığı görülecektir. Bu iftira, toplantıda bulunan HDP'li belediye başkanı ve encümenlerinin sorulan soruya cevap veremeyecek derecede aciz durumda kalmalarındandır. Zira bunlar, hizmet belediyeciliği amaçları olmayanlardır. HDP'li Belediye Başkanı ve meclis üyeleri, hem vatandaşın hem de bizzat kendilerinin güvenliği için belediye binası girişine konulan X-Ray cihazına bile tahammül etmedikleri basına vermiş olduğu yalan ve iftira bilgilerle anlaşılmaktadır. Bir gün dahi olsun yaptıkları bir eser ve hizmet ile gündeme gelmeyen HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı ve HDP'li Belediye Meclis üyelerinin hakaret ve iftiraları ile ilgili belediye meclis üyemiz şikayette bulunmuştur" denildi.