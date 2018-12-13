Hdp'nin Belediye Başkan Aday Adayı Tren Kazasında Hayatını Kaybetti

ANKARA'da meydana gelen tren kazasında ölen 9 kişinin arasında Şanlıurfa
'nın Bozova
ilçesinde HDP
Belediye Başkan aday adayı olan Yusuf Yetim
'in (53) de bulunduğu öğrenildi. Başbakanlık
Özelleştirme İdaresinde uzman olarak görev yapan ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde HDP'den Bozova ilçe belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan Yusuf Yetim, bu sabah meydana gelen tren kazasında hayatını kaybetti.
Yetim'in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Ankara
'ya giden yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Şanlıurfa'ya getirileceği kaydedildi.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa,Yusuf Yetim,Bozova,Halkların Demokratik Partisi
13 Aralık 2018 Perşembe 13:41