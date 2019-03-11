Hdp'nin Belediye Başkan Adayına 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

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Mardin'de HDP'nin Artuklu Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Nurettin Turğay hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Turğay hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.Terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve amacı hakkında detaylı bilgiye yer verilen iddianamede, Turğay'ın örgütün sözde yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) bileşeni Demokratik İslam Kongresi'nde (DİK) faaliyet yürüttüğü belirtildi.Turğay hakkında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri neticesinde terör örgütü PKK/KCK'nın güdümünde yayın yapan televizyon kanalına açıklamalarda bulunduğunun belirlendiği ifade edilen iddianamede, söz konusu görüşmelere ilişkin şunlar kaydedildi:"Görüşmede Turğay, terör örgütü PKK/KCK'nın amaçları doğrultusunda Kürt vatandaşların devlet ve Türk halkı tarafından sözde dışlandığı yönünde kamuoyunda algı oluşturmak istemiştir. Turğay'ın insanları terör örgütü faaliyetlerinin meşru olduğuna inandırmak, vatandaşların devlete, Türk milletine karşı kin ve nefret duyguları beslemesini sağlayarak devlete küskün kitleler oluşturmak maksadıyla faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilmektedir.""HDP Amed" hattından terörist cenazesine katılma mesajı almışİddianamede, Turğay'a "HDP Amed" isimli hat sahibi tarafından atılan mesajlarda, terör örgütü PKK/KCK'da silahlı faaliyet yürütürken ölen teröristlerin cenaze törenine katılmaya yönelik çağrıda bulunulduğunun tespit edildiği kaydedildi.Söz konusu davet mesajlarında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristleri "kahraman" olarak göstermek için kamuoyu oluşturmaya çalışıldığı belirtilen iddianamede, "Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini meşrulaştırmak, haklı kılmak adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları, bunun için cenaze törenlerini de toplumsal olay ve gösteriye dönüştürerek terör örgütünün eylemlerini meşrulaştırmaya çalıştıkları anlaşılmıştır." denildi.PKK-FETÖ bağlantısına ilişkin ihbarlar yer aldıİddianamede, Turğay hakkında, Dicle Üniversitesinde görev yaptığı dönemde terör örgütü PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğuna dair 4 ayrı ihbarın yapıldığı aktarıldı.HDP'nin geçen sene İzmir'den milletvekili adayı gösterdiği dönemde Turğay'ın bir röportajına da yer verilen iddianamede, Turğay'ın ifadelerinde terör örgütü PKK'yı ve örgütün ideolojisini açıkça destekleyerek, sahiplendiğinin anlaşıldığı belirtildi.Turğay'ın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin terör örgütü PKK/KCK'yı destekler mahiyette ifadelerde bulunduğu ifade edilen iddianamede, Kürt kökenli vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti tarafından sözde "katledildiği", "ezildiği" ve "sömürüldüğü" yönünde kamuoyunda algı oluşturmak istediği kaydedildi.İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:"Şüphelinin, terör örgütü PKK'nın KCK yapılanmasında örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak faaliyet yürütmek suretiyle üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği hususunda kamu davası açmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiği anlaşılmıştır."İstenilen cezaİddianamede, tutuksuz sanık Prof. Dr. Nurettin Turğay hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.Terör örgütü PKK/KCK'nın KCK/TM yapılanmasının sözde toplumsal alan sorumlusu, kadın alan yapılanması, ideolojik alan, kent meclisleri, iş birlikçi, DTK basın, yayın, kültür yapılanması, yerel yönetimler komisyonu ve siyasi partiler alanlarına yönelik Diyarbakır merkezli 9 ilde 9 Ekim 2018'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Turğay adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı.