Hdp'nin Bu İttifaka Destek Verdiğini Türkiye'de Herkes Biliyor"

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Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, "Cumhur İttifakının karşısında CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin yaptığı ittifak var. Adı konmamış olsa da HDP'nin de bu ittifaka destek verdiğini Türkiye'de herkes biliyor." dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisince Erzurum'da düzenlenecek mitingi öncesi AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Recep Akdağ, Cumhurbaşkanını Erzurumlular olarak bu mitingde de bağırlarına basacaklarını belirtti.Akdağ, teşkilatlar olarak 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesinde ülke genelinde büyük enerjiyle çalıştıklarını aktararak, "Aslında AK Parti'mizin kurumsal kimliğini nasıl tamamladığı bu seçim çalışmalarında bir kez daha görünüyor." diye konuştu.Bu seçime AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu "Cumhur İttifakı" ile girdiklerini anımsatan Akdağ, şöyle devam etti:"Cumhur İttifakının karşısında CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin yaptığı ittifak var. Adı konmamış olsa da HDP'nin de bu ittifaka destek verdiğini Türkiye'de herkes biliyor. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifakına HDP'nin de çok ciddi destek veriyor olması, HDP'nin de bu ittifakın içinde oluşu dikkate şayandır. Bu ittifakın görünmeyen bir destekçisi de FETÖ ile ilişkisi bulunanlardır. Onlar da bu ittifaka bir yönüyle destek veriyor, çünkü yaptıkları ittifakın ana amacı Recep Tayyip Erdoğan'ı, mevcut iktidarı, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakının ruhunu zayıflatmaktır.""Cumhur İttifakının ruhuna sıkı sıkı sarılacağız"Akdağ, Millet ittifakının Türkiye adına kayda değer vizyonunun olmadığının milletçe görüldüğünü dile getirerek, "Dolayısıyla kendi moral değerlerimize, bayrağımıza, vatanımıza, vatanımızın büyüklüğüne, milletimizin bölünmezliğine, devletimizin de ebet müddet fikriyle ayakta kalmasına yönelik olarak bu maksatla ortaya konulmuş olan Cumhur İttifakının ruhuna sıkı sıkı sarılacağız. Önümüzdeki 32 gün ve seçimden sonra da inşallah bu bu böyle olacak." ifadesini kullandı.AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de yarın İstasyon Meydanı'nda yapılacak mitinge vatandaşları davet ederek, "Cumhurbaşkanımız bu program ile Erzurum'a bir ay içinde ikinci kez gelmiş olacak. Hava şartlarının bir miktar olumsuz olması nedeniyle mitingi yaparken biraz zorlanacağız ama her dönemde olduğu gibi şimdi de Erzurum halkının partimize ve bu mitinge büyük destek vereceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.Toplantıya, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve İbrahim Aydemir ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve partililer katıldı.