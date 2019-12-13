Haberler » 3. Sayfa » HDP'nin Diyarbakır mitingine yönelik bombalı saldırı davasında karar çıktı - Haberler

HDP'nin Diyarbakır mitingine yönelik bombalı saldırı davasında karar çıktı

HDP'nin Diyarbakır'da düzenlediği mitinge DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin açılan davada karar açıklandı.

13.12.2019 18:53 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:57HDP'nin Diyarbakır mitingine yönelik bombalı saldırı davasında karar çıktı
HDP'nin 'da düzenlediği mitinge DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 349 yıl 4'er ay hapis cezası verdi.

HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'de düzenlediği mitinge terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı. Saldırıya yönelik 5 sanık hakkında açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledildi. Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı son sözleri soruldu. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar İsmail Korkmaz, Orhan Gönder ve Mustafa Kılınç'a, 4 kişiyi öldürmek suçundan 4'er kez, anayasal düzeni ihlal etme suçundan da 1'er kez olmak üzere toplam 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Söz konusu 4 sanığa, ayrıca 104 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan bin 768'er yıl, 112 kişiyi yaralama suçundan bin 568'er yıl, tehlikeli madde bulundurma suçundan da 13 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Tutuksuz sanık Burhan Gök'ün tüm suçlardan beratine karar veren mahkeme, firari sanık İlhami Balı'nın dosyasının ise ayrılmasına hükmetti. - ANKARA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:35 EYÜPSULTAN'DA İPLİK YÜKLÜ KAMYONUN KASASI DEVRİLDİ - Haberler
19:35 Rus kadının 13 ay önce kaçırılan çocukları Denizli'de operasyonla bulundu - Haberler
19:32 Davutoğlu'nun ardından Babacan da partisini ocak ayı başında açıklayacak - Haberler
19:30 Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti - Haberler
19:25 Jandarmanın hediyesi köy okulundaki minik öğrencileri mutlu etti - Haberler
19:01 Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin logosunu ve ismini nasıl bulunduğunu anlattı - Haberler
18:42 Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır - Haberler
18:24 Son dakika: Trump'a yönelik iki azil maddesi Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderildi - Haberler
17:37 Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlığı sonrası ilk fotoğrafı ortaya çıktı - Haberler
17:37 Çalıştığı kurumun 5. katından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili yeni iddialar - Haberler
13.12.2019 19:46:53