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HDP'nin il kongresi: Terör örgütü propagandasına 7 gözaltı

HDP'nin Küçükçekmece'de gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresi'nde "Terör Örgütü Propagandası" yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

09.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:35HDP'nin il kongresi: Terör örgütü propagandasına 7 gözaltı

HDP'nin 'de gerçekleştirdiği İl Kongresi'nde "Terör Örgütü Propagandası" yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

HDP geçtiğimiz pazar günü Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde il kongresi düzenledi. Kongreye gelen bir grubun attığı sloganlar ve yapılan saygı duruşu tepki çekti. "Terör Örgütü Propagandası" yapıldığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.



Halkların Demokratik Partisi, Küçükçekmece, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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