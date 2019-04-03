Hdp'nin İtirazı Reddedildi

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/halklarin-demokratik-partisi/' title='Halkların Demokratik Partisi'>Halkların Demokratik Partisi</a>'nin (<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/hdp/' title='HDP'>HDP</a>) <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mus/' title='Muş'>Muş</a> Belediye Başkanlığı için yaptığı itiraz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından reddedildi.<br><br> <a class='keyword' href='/hdp/' title='HDP'>HDP</a>, 31 Mart'ta <a class='keyword' href='/mus/' title='Muş'>Muş</a>'ta yapılan mahalli idareler seçimleri için <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/1-nisan/' title='1 Nisan'>1 Nisan</a> ve 2 Nisan 2019'da İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. HDP'nin itirazını inceleyen İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, kurul kararı ile itirazı reddetti. - MUŞ