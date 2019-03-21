Hdp'nin İzmir'deki Nevruz Kutlaması

İzmir
'de HDP
il örgütünce organize edilen nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK
elebaşı Abdullah Öcalan
lehine slogan attıkları belirlenen 16 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Gündoğdu Meydanı
'ndaki HDP'nin nevruz kutlamalarına gelenleri 2 ayrı noktada oluşturulan kontrol noktalarından geçirerek alana aldı.
Yasa dışı pankart, afiş ve terör örgütünü simgeleyen materyallerin içeriye sokulmaması için göz açtırmayan ekipler, HDP milletvekillerinin konuşmaları sırasında da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atanları tespit etti.
Kutlamaların sürdüğü esnada ve dağılım sırasında yasa dışı slogan attıkları tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Emniyeti
kutlamalarla ilgili görüntüleri incelemeye devam ediyor.
İzmir, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
Kaynak: AA