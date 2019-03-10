HDP'nin Nevruz Programı Belli Oldu! İşte Kutlanacak Yerler

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin katılacağı nevruz ve miting programları netleşti. Parti Diyarbakır, Van, İstanbul başta olmak üzere 27 yerde Nevruz Bayramı'nı kutlayacak, 9 yerde de miting düzenleyecek.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin 1 Mart'ta itibaren iki koldan başlattığı halk buluşmaları ve büro açılışları programı devam ediyor. Programlar çerçevesinde Eş Genel Başkanlara; Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, İnsan ve Özgürlük Partisi Genel Başkanı Mehmet Kamaç, PDK-Bakur Genel Başkanı Sertaç Bucak, Azadi Hareketi Sözcüsü Ayetullah Aşiti de eşlik ediyor.

İSTANBUL VE DİYARBAKIR'DA PERVİN BULDAN OLACAK

Partinin, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Nevruz ve miting programları da netleşti. HDP, 21 Mart'ta Aydın, Bodrum, Çanakkale, Şırnak, Diyarbakır, Van, Cizre, Nusaybin, Midyat, Batman, Tatvan, Karakoçan, Suruç, Yüksekova, Antep, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Manisa, Cihanbeyli, Bursa, Hatay, Ağrı, Silopi'de; İstanbul ve Datça'da ise 24 Mart'ta Nevruz Bayramı'nı kutlayacak. Diyarbakır ve İstanbul'daki nevruza Buldan, Van'dakine ise Temelli katılacak.

HDP'NİN MİTİNGLERİ

Parti, final mitinglerini de Bingöl, Van, Muş, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Iğdır, Şırnak ve Karakoçan'da yapacak.

Final mitinglerinin yerleri ve tarihleri şöyle:

25 Mart Pazartesi - Bingöl -Pervin buldan

27 Mart Çarşamba - Van - Berdan Öztürk

27 Mart Çarşamba - Muş - Pervin buldan

28 Mart Perşembe - Ağrı - Pervn Buldan

29 Mart Cuma -Hakkari -

29 Mart Cuma - Diyarbakır - Sezai Temelli

29 MartCuma - Iğdır - Pervin Buldan-Berdan Öztürk

30 Mart Cumartesi - Şırnak - Sezai Temelli

30 Mart Cumartesi - Karakoçan - Kemal Bülbül