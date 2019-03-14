Hdp'nin Seçim Afişleri "Terör Propagandası" Gerekçesiyle Toplatıldı

Şanlıurfa'da HDP'nin seçim afişleri, 'terör propagandası' içerdiği gerekçesiyle toplatıldı.<br><br>Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kentin çeşitli bölgelerine astığı ve üzerinde Kürtçe 'Savaştan sonra barış bizimdir' yazılı afiş ve pankartlarda, 'terör propagandası' yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvuruda bulundu.<br><br>Başvuruyu değerlendiren 2. Sulh Ceza Mahkemesi, söz konusu afişlerin kaldırılmasına karar verdi.<br><br>Güvenlik güçleri, kent merkeziyle ilçelerdeki afiş ve pankartları topladı.