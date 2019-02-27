HDP'nin Seçim Programı Netleşti! Buldan ve Temelli'nin Miting Yapacağı İlk Kentler Belli Oldu

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Mart ayı itibariyle gerçekleştireceği yerel seçim programı belli oldu. Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli, 1 Mart'ta iki koldan çalışma başlatacak. Buldan, ilk mitingini Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapacak. Temelli ise ilk olarak Kars'ta vatandaşlara hitap edecek.

HDP, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Mart ayı itibariyle gerçekleştireceği program belli oldu. HDP, Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin iki koldan başlatacakları ve DTK, HDK, DBP ve belediye eşbaşkan adaylarının katılacağı programlar çerçevesinde birçok yerde halk buluşmaları ve miting düzenlenecek.

25 MERKEZDE MİTİNG YAPILACAK

HDP, 25 merkezde miting, 39 yerelde halk buluşmaları ve Diyarbakır, İstanbul ve Van'da Nevruz kutlamaları yapacak.

1 Mart Cuma günü Eş Genel Başkan Pervin Buldan'ın Cizre'de, Eş Genel Başkan Sezai Temelli'nin Kars'ta startını vereceği program şöyle:

1 Mart Cuma - Cizre (miting) Pervin Buldan

1 Mart Cuma - İdil (halk buluşması) Pervin Buldan

1 Mart Cuma - Kars (miting) Sezai Temelli

1 Mart Cuma - Digor (halk buluşması) Sezai Temelli

2 Mart Cumartesi - Silopi (miting) Pervin Buldan

2 Mart Cumartesi - Şırnak (halk buluşması) Pervin Buldan

2 Mart Cumartesi - Göl - (halk buluşması) Sezai Temelli

2 Mart Cumartesi - Kağızman (halk buluşması) Sezai Temelli

3 Mart Pazar - Uludere (halk buluşması) Pervin Buldan

3 Mart Pazar - Beytüşebap (halk buluşması) Pervin Buldan

3 Mart Pazar - Iğdır (halk buluşması) Sezai Temelli

3 Mart Pazar - Tuzluca (halk buluşması) Sezai Temelli

4 Mart Pazartesi - Hakkari (miting) Pervin Buldan

4 Mart Pazartesi - Yüksekova (miting) Pervin Buldan

4 Mart Pazartesi - Doğubeyazıt (halk buluşması) Sezai Temelli

4 Mart Pazartesi - Diyadin (miting) Sezai Temelli

4 Mart Pazartesi - Taşlıçay (halk buluşması) Sezai Temelli

5 Mart Salı - Başkale (miting) Pervin Buldan

5 Mart Salı - Gevaş (halk buluşması) Pervin Buldan

5 Mart Salı - Ağrı (halk buluşması) Sezai Temelli

5 Mart Salı - Tutak (halk buluşması) Sezai Temelli

5 Mart Salı - Patnos (miting) Sezai Temelli

6 Mart Çarşamba - Erciş (miting) Pervin Buldan

6 Mart Çarşamba - İpekyolu(halk buluşması) Pervin Buldan

6 Mart Çarşamba - Tatvan (miting)Sezai Temelli

6 Mart Çarşamba - Güroymak (miting) Sezai Temelli

6 Mart Çarşamba - Bitlis(halk buluşması) Sezai Temelli

7 Mart Perşembe - Bingöl (miting) Sezai Temelli

7 Mart Perşembe - Karlıova (halk buluşması) Sezai Temelli

9 Mart Cumartesi - Sarıcan (halk buluşması) Sezai temelli

9 Mart Cumartesi - Karakoçan(miting) Sezai temelli

10-12 Mart 2019 - Pervin Buldan Marmara İstanbul

10 Mart Pazar - Suruç (halk buluşması) Sezai Temelli

10 Mart Pazar - Viranşehir (miting) Sezai Temelli

10 Mart Pazar - Siverek (halk buluşması) Sezai Temelli

11 Mart Pazartesi - Kızıltepe (miting) Sezai Temelli

11 Mart Pazartesi - Mardin (miting) Sezai Temelli

12 Mart Salı - Hınıs (halk buluşması) Pervin Buldan

12 Mart Salı - Tekman (halk buluşması) Pervin Buldan

12 Mart Salı - Hasankeyf (halk buluşması) Sezai Temelli

12 Mart Salı - Gercüş (halk buluşması) Sezai Temelli

12 Mart Salı - Batman (miting) Sezai Temelli

13 Mart Salı - Karaçoban (halk buluşması) Pervin Buldan

13 Mart Salı - Karayazı (miting) Pervin Buldan

14 Mart Perşembe - Cihanbeyli (halk buluşması) Sezai Temelli

14 Mart Perşembe - Kulu (halk buluşması) Sezai Temelli

14 Mart Perşembe - Mersin Akdeniz (miting) Pervin Buldan

15 Mart Cuma - İzmir (içerik belirlenecek) Sezai Temelli

16 Mart Cumartesi - Kars (halk buluşması ya da miting) Pervin Buldan

16 Mart Cumartesi - Kağızman (halk buluşması) Pervin Buldan

17 Mart Pazar - Ağrı (miting) Pervin Buldan

17 Mart Pazar - Doğubeyazıt (halk buluşması) Pervin Buldan

17 Mart Pazar - İstanbul (içerik belirlenecek) Sezai Temelli

18 Mart Pazartesi - Iğdır (miting) Pervin Buldan

18 Mart Pazartesi - Hoşhaber Halfeli (miting) Pervin Buldan

18 Mart Pazartesi - Nusaybin (halk buluşması) Sezai Temelli

18 Mart Pazartesi - Cizre (halk buluşması) Sezai Temelli

18 Mart Pazartesi - Şırnak (halk buluşması) Sezai Temelli

19 Mart Salı - Muş (miting) Pervin Buldan

19 Mart Salı - Kozluk (halk buluşması) Sezai Temelli

19 Mart Salı - Kurtalan (halk buluşması) Sezai Temelli

19 Mart Salı - Siirt (miting) Sezai Temelli

20 Mart Çarşamba - Bitlis (miting) Pervin Buldan

21 Mart Perşembe - Diyarbakır (Nevruz mitingi) Pervin Buldan - Sezai Temelli

22 Mart Cuma - İstanbul (Nevruz mitingi) Pervin Buldan - Sezai Temelli

23 Mart Cumartesi - Van (Nevruz mitingi) Sezai Temelli

24 Mart Pazar - Akpazar (halk buluşması) Pervin Buldan

24 Mart Pazar - Dersim (miting) Pervin Buldan

24 Mart Pazar - Yüksekova (halk buluşması) Sezai Temelli

24 Mart Pazar - Hakkari (halk buluşması) Sezai Temelli

26 Mart Salı - Muş (halk buluşması) Sezai Temelli

26 Mart Salı - Bulanık (halk buluşması) Sezai Temelli

26 Mart Salı - Malazgirt (miting) Sezai Temelli