HDP'nin Seçim Programı Netleşti! Buldan ve Temelli'nin Miting Yapacağı İlk Kentler Belli Oldu

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Mart ayı itibariyle gerçekleştireceği yerel seçim programı belli oldu. Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli, 1 Mart'ta iki koldan çalışma başlatacak. Buldan, ilk mitingini Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapacak. Temelli ise ilk olarak Kars'ta vatandaşlara hitap edecek.
HDP, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Mart ayı itibariyle gerçekleştireceği program belli oldu. HDP, Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin iki koldan başlatacakları ve DTK, HDK, DBP ve belediye eşbaşkan adaylarının katılacağı programlar çerçevesinde birçok yerde halk buluşmaları ve miting düzenlenecek.
25 MERKEZDE MİTİNG YAPILACAK
HDP, 25 merkezde miting, 39 yerelde halk buluşmaları ve Diyarbakır, İstanbul ve Van'da Nevruz kutlamaları yapacak.
1 Mart Cuma günü Eş Genel Başkan Pervin Buldan'ın Cizre'de, Eş Genel Başkan Sezai Temelli'nin Kars'ta startını vereceği program şöyle:
1 Mart Cuma - Cizre (miting) Pervin Buldan
1 Mart Cuma - İdil (halk buluşması) Pervin Buldan
1 Mart Cuma - Kars (miting) Sezai Temelli
1 Mart Cuma - Digor (halk buluşması) Sezai Temelli
2 Mart Cumartesi - Silopi (miting) Pervin Buldan
2 Mart Cumartesi - Şırnak (halk buluşması) Pervin Buldan
2 Mart Cumartesi - Göl - (halk buluşması) Sezai Temelli
2 Mart Cumartesi - Kağızman (halk buluşması) Sezai Temelli
3 Mart Pazar - Uludere (halk buluşması) Pervin Buldan
3 Mart Pazar - Beytüşebap (halk buluşması) Pervin Buldan
3 Mart Pazar - Iğdır (halk buluşması) Sezai Temelli
3 Mart Pazar - Tuzluca (halk buluşması) Sezai Temelli
4 Mart Pazartesi - Hakkari (miting) Pervin Buldan
4 Mart Pazartesi - Yüksekova (miting) Pervin Buldan
4 Mart Pazartesi - Doğubeyazıt (halk buluşması) Sezai Temelli
4 Mart Pazartesi - Diyadin (miting) Sezai Temelli
4 Mart Pazartesi - Taşlıçay (halk buluşması) Sezai Temelli
5 Mart Salı - Başkale (miting) Pervin Buldan
5 Mart Salı - Gevaş (halk buluşması) Pervin Buldan
5 Mart Salı - Ağrı (halk buluşması) Sezai Temelli
5 Mart Salı - Tutak (halk buluşması) Sezai Temelli
5 Mart Salı - Patnos (miting) Sezai Temelli
6 Mart Çarşamba - Erciş (miting) Pervin Buldan
6 Mart Çarşamba - İpekyolu(halk buluşması) Pervin Buldan
6 Mart Çarşamba - Tatvan (miting)Sezai Temelli
6 Mart Çarşamba - Güroymak (miting) Sezai Temelli
6 Mart Çarşamba - Bitlis(halk buluşması) Sezai Temelli
7 Mart Perşembe - Bingöl (miting) Sezai Temelli
7 Mart Perşembe - Karlıova (halk buluşması) Sezai Temelli
9 Mart Cumartesi - Sarıcan (halk buluşması) Sezai temelli
9 Mart Cumartesi - Karakoçan(miting) Sezai temelli
10-12 Mart 2019 - Pervin Buldan Marmara İstanbul
10 Mart Pazar - Suruç (halk buluşması) Sezai Temelli
10 Mart Pazar - Viranşehir (miting) Sezai Temelli
10 Mart Pazar - Siverek (halk buluşması) Sezai Temelli
11 Mart Pazartesi - Kızıltepe (miting) Sezai Temelli
11 Mart Pazartesi - Mardin (miting) Sezai Temelli
12 Mart Salı - Hınıs (halk buluşması) Pervin Buldan
12 Mart Salı - Tekman (halk buluşması) Pervin Buldan
12 Mart Salı - Hasankeyf (halk buluşması) Sezai Temelli
12 Mart Salı - Gercüş (halk buluşması) Sezai Temelli
12 Mart Salı - Batman (miting) Sezai Temelli
13 Mart Salı - Karaçoban (halk buluşması) Pervin Buldan
13 Mart Salı - Karayazı (miting) Pervin Buldan
14 Mart Perşembe - Cihanbeyli (halk buluşması) Sezai Temelli
14 Mart Perşembe - Kulu (halk buluşması) Sezai Temelli
14 Mart Perşembe - Mersin Akdeniz (miting) Pervin Buldan
15 Mart Cuma - İzmir (içerik belirlenecek) Sezai Temelli
16 Mart Cumartesi - Kars (halk buluşması ya da miting) Pervin Buldan
16 Mart Cumartesi - Kağızman (halk buluşması) Pervin Buldan
17 Mart Pazar - Ağrı (miting) Pervin Buldan
17 Mart Pazar - Doğubeyazıt (halk buluşması) Pervin Buldan
17 Mart Pazar - İstanbul (içerik belirlenecek) Sezai Temelli
18 Mart Pazartesi - Iğdır (miting) Pervin Buldan
18 Mart Pazartesi - Hoşhaber Halfeli (miting) Pervin Buldan
18 Mart Pazartesi - Nusaybin (halk buluşması) Sezai Temelli
18 Mart Pazartesi - Cizre (halk buluşması) Sezai Temelli
18 Mart Pazartesi - Şırnak (halk buluşması) Sezai Temelli
19 Mart Salı - Muş (miting) Pervin Buldan
19 Mart Salı - Kozluk (halk buluşması) Sezai Temelli
19 Mart Salı - Kurtalan (halk buluşması) Sezai Temelli
19 Mart Salı - Siirt (miting) Sezai Temelli
20 Mart Çarşamba - Bitlis (miting) Pervin Buldan
21 Mart Perşembe - Diyarbakır (Nevruz mitingi) Pervin Buldan - Sezai Temelli
22 Mart Cuma - İstanbul (Nevruz mitingi) Pervin Buldan - Sezai Temelli
23 Mart Cumartesi - Van (Nevruz mitingi) Sezai Temelli
24 Mart Pazar - Akpazar (halk buluşması) Pervin Buldan
24 Mart Pazar - Dersim (miting) Pervin Buldan
24 Mart Pazar - Yüksekova (halk buluşması) Sezai Temelli
24 Mart Pazar - Hakkari (halk buluşması) Sezai Temelli
26 Mart Salı - Muş (halk buluşması) Sezai Temelli
26 Mart Salı - Bulanık (halk buluşması) Sezai Temelli
26 Mart Salı - Malazgirt (miting) Sezai Temelli
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