HDP'nin yeni MYK üyeleri belirlendi

Halkların Demokratik Partisinin (HDP) yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, yakın zamanda gerçekleştirilen olağan kongrede seçilen Parti Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu üyelerinin toplantılarını, Eş Genel Başkan Pervin Buldan ve Mithat Sancar başkanlığında yaptığı belirtildi.

Siyasal gelişmelerin ele alındığı toplantıda, MYK üyelerinin de belirlendiği ifade edildi.

MYK'nın şu isimlerden oluştuğu kaydedildi:

"Alican Önlü, Alp Altınörs, Ayşe Acar Başaran, Celalettin Can, Cengiz Çiçek, Ebru Günay, Feleknas Uca, İlknur Birol, Garo Paylan, Hüseyin Taka, Mahfuz Güleryüz, Ferhat Encü, Musa Piroğlu, Naci Sönmez, Sultan Özcan, Ömer Önen, Özlem Gündüz, Salim Kaplan, Samet Mengüç, Serhat Aktumur, Sevim Akdağ, Sevtap Akdağ Karahalı, Veli Saçılık, Şaziye Köse, Tayip Temel, Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan, Ümit Dede ve Emin Orhan."

Kaynak: AA