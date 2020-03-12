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HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın durumunu merak eden HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e "İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde salgına karşı gerekli tedbirler alınmış mıdır?" sorusunu iletti.

12.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:49

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve önceki gün Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirler üsrt seviyeye çıkartıldı. Koronavirüs vakalarında artış olmaması için tüm önlemleri alan Sağlık Bakanlığı, vatandaşları sürekli bilgilendirmeye başladı. Ticaret Bakanlığı da piyasada fırsatçılık yapanlara karşı denetimlerini artırdı.

"İMRALI'DA ÖNLEM ALINDI MI?"

Türkiye, koronavirüse karşı amansız bir mücadeleye başlamışken HDP'den dikkat çeken bir hamle geldi. HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e "İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde salgına karşı gerekli tedbirler alınmış mıdır?" sorusunu iletti.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik

İMRALI'DA YANGIN ÇIKMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde PKK elebaşı Öcalan ve 8 mahkumun kaldığı İmralı Adası'nda, elektrik tellerinin teması sonucu orman yangını çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülmüştü.

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HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Koronavirüs, Mardin, İmralı, Politika, Güncel

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