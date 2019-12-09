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HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de 72 yaşındaki Fatma nineden

Aydın'dan gelen 72 yaşındaki Fatma Şen, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

09.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:07HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de 72 yaşındaki Fatma nineden
Aydın'dan gelen 72 yaşındaki Fatma Şen, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 98'inci gününe girerken destekler çığ gibi sürmeye devam ediyor. Annelerin direnişine destek olmak için tek başına Aydın'dan gelen ve aileleri ziyaret eden 72 yaşındaki Fatma Şen, 40 yıldır bu acıyı hissettiğini söyledi. Şen, "Teslim olsunlar doğru yolu görsünler, kimsenin canı yanmasın. Annelerin çocukları gelene kadar, hepsi teslim olup doğru yolu bulana kadar bende oturmak istiyorum. Yaklaşık 40 senedir ben bu acıyı hissediyorum. Bitsin artık, gençleri, polisleri, öğretmenleri öldürdükleri, doğru yolu bulup bıraksınlar bu işi" dedi.

Ailelerle görüşen Şen, bir süre annelerle sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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