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HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 56'ya yükseldi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve Diyarbakır'da partinin il başkanlık binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 67. gününde 56'ya yükseldi.

08.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:10 HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 56'ya yükseldi
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 'da partinin il başkanlık binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 67. gününde 56'ya yükseldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de HDP Diyarbakır il binası önünde toplanan ailelerin sayısı, 67. gününde 56'ya yükseldi. 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'den gelen anne Necibe Çiftçi de oturma eylemine katılarak çocuğunun geri getirilmesini istedi.

"Roşat'ı kaçırdılar, ağabeyini şehit ettiler"

5 yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Roşat Çiftçi'ye kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını ifade eden anne Çiftçi, "HDP önüne geldim çocuğumu bulmak için. Çocuğumu HDP kaçırdı. Bugüne kadar oğlumdan hiçbir alamadım. Büyük oğlum 4 çocuk babası Sami Çiftçi de örgüte destek vermediği için terör örgütü PKK mensuplarınca köyden kaçırılarak katledilip şehit oldu. Sami örgüte destek olmadığı için şehit ettiler. 4 çocuk babasıydı. Çocuklarının gözü önünde evden çıkarıp katlettiler. 2 saat sonra cenazesine ulaştık. Bir çiftliğe götürüp elini, kolunu bağlayıp öldürmüşlerdi. Önce kardeşini kaçırdılar sonra gelip ağabeyini şehit ettiler. Roşat serbest bırakılana kadar ben burada oturma eyleminde olacağım. Buradan onu almadan gitmeyeceğim" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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