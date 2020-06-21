HDP önünde evlat nöbeti tutan babanın buruk Babalar Günü anısı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 293'üncü gününde devam ederken, oğlu Yusuf 1 yıl önce dağa kaçırılan baba Celil Begdaş, evladının dağa kaçırılmadan önce kendisine...

21.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:36
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 293'üncü gününde devam ederken, oğlu Yusuf 1 yıl önce dağa kaçırılan baba Celil Begdaş, evladının dağa kaçırılmadan önce kendisine hediye ettiği tespihi gözyaşları içinde saklıyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 293'üncü gününde de devam ederken, nöbetteki babalar Babalar Günü'nü de buruk geçirdi. Evlatları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan babalar, HDP önünde evlatların gelişini beklerken, oğlu Yusuf 1 yıl önce dağa kaçırılan Celil Begdaş, Babalar Günü'nü buruk geçirdi.
"OĞLUM BABALAR GÜNÜ'NDE BANA TESPİH ALMIŞTI"
Oğlunun dağa kaçırılmadan önce kendisine tespih alıp hediye ettiğini belirten baba Begdaş, "Şu elimde tutuğum tespihi oğlum Yusuf Babalar Günü'nde bana alıp hediye etmişti. Oğlum çok vefalıydı, Anneler Günü'nde annesine ve kız kardeşine de harçlığı ile topladığı parayla hediyeler alır verirdi. Ben de kendisiyle hep şakalaşırdım. Babalar Günü geldiğinde de bana gidip tespih alıp hediye etti. Oğlum hep güler yüzlü bir çocuktu, keşke bugün yanımda olsaydı" dedi.
"BABALAR GÜNÜ'NÜN BENİM İÇİN HİÇBİR ANLAMI YOKTUR"
Gözyaşlarına hakim olamayan baba Begdaş, "Bugün Babalar Günü, benim için hiçbir anlamı yoktur. İçim buruktur, anlatamıyorum. Oğlum burada yanımda olsaydı Babalar Günü daha iyi geçerdi. Tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. İnşallah gelecek yıl oğlum yanımda olur. Şu anda o olmadığı için Babalar Günü'nü kutlamak içimden gelmiyor. Oğlum beni görüyor ve izliyorsa kaçıp bir an önce teslim olsun" diye konuştu.
(Sedat Irmak - Rıdvan Kılıç/İHA) HDP önünde evlat nöbeti tutan babanın buruk Babalar Günü anısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Babalar Günü, PKK, Güncel, Haber

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