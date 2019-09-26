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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 24'üncü günde 47'ye yükseldi

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 24'üncü günde 47'ye yükseldi Anneler direniyor, sayı her geçen gün artıyorDİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 24'üncü günde 47'ye yükseldi.

26.09.2019 12:43
HDP önünde eylem yapan aile sayısı 24'üncü günde 47'ye yükseldi
Anneler direniyor, sayı her geçen gün artıyor
DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 24'üncü günde 47'ye yükseldi.
Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 24'üncü gününde 47'ye yükseldi. 2014 yılında Batman'da iddiaya göre 17 yaşında iken kaçırılan Azad Çak'ın annesi Zehra Çak, eyleme katılarak çocuğunun gelmesi için bekleyişe katıldı.
Annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bekleyişleri 24'üncü gününde devam ediyor. Aileler çocukları gelene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ve hiç bir şekilde oturma eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Ailelerin direnişi sürerken sayı her geçen gün artıyor.
HDP önünde eylem yapan aile sayısı 24'üncü günde 47'ye yükseldi

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Genel

Kaynak: İHA

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