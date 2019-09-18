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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 40'a yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan aile sayısı, eylemin 16'ncı gününde 40'a yükseldi.

18.09.2019 13:55HDP önünde eylem yapan aile sayısı 40'a yükseldi
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan aile sayısı, eylemin 16'ncı gününde 40'a yükseldi. Yaklaşık 4 yıl önce oğlu Onur Han'ın terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını kaydeden anne Selma Han, "Oğlum sesimi duyuyor ve beni görüyorsan gel Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim ol. Artık bu hasret bitsin" dedi.
Diyarbakır'da HDP önündeki ailelerin evlatları için başlatmış olduğu oturma eylemi 16'ncı günde sürüyor. Evlatlarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin sesi gün geçtikçe çığ gibi büyümeye devam ediyor.
2015 yılında oğlu Onur Han'ın 24 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia edilen anne Selma Han, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı. Selma Han, "Diyarbakır'a Muş'un Varto ilçesinden geldim ve oğlumun Türkiye'ye gelmesini istiyorum. Oğlum geçtiğimiz yıl aradığında Suriye'de olduğunu söyledi bana. Her nerede olur ise olsun gelsin teslim olsun" dedi.Anne Han, daha sonra HDP önünde evlatları için nöbet tutan ailelerle birlikte oturma eylemine katıldı.
(Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Han, Güncel

Kaynak: İHA

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