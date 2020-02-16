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HDP önünde eylem yapan ailelerden birinin evladı daha teslim oldu

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda Ayhan (21), Suriye'deki terör örgütü PKK barınaklarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

16.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:36HDP önünde eylem yapan ailelerden birinin evladı daha teslim oldu

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda Ayhan (21), Suriye'deki terör örgütü PKK barınaklarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Pelda Ayhan, 'a getirilerek, ailesiyle buluşturulacak.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 86 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 167'nci gününe girdi. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde oturan, kızı Pelda'nın 2014 yılında kandırılıp, dağa kaçırıldığını belirterek, 13 Ocak günü HDP il binası önündeki yerini alan Gevriye Ayhan, oturma eylemi sırasında kızının teslim olduğu haberini aldı. Dün akşam saatlerinde Suriye'deki terör örgütü PKK barınaklarından kaçarak Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olan Pelda Ayhan, sorgusunun ardından Diyarbakır'da ailesiyle buluşturulacak.Pelda'nın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 7'ye çıktı.



Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

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