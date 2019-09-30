Haberler » genel » Haber

HDP önünde eylem yapan ailelere 85'lik deden destek ziyareti

- HDP önünde eylem yapan ailelere 85'lik deden destek ziyaretiDİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere bir destek de Bingöl'den gelen 85 yaşındaki Cemal Akçay'dan geldi.

30.09.2019 21:49
- HDP önünde eylem yapan ailelere 85'lik deden destek ziyareti
DİYARBAKIR - Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere bir destek de Bingöl'den gelen 85 yaşındaki Cemal Akçay'dan geldi.
Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden 49 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemini 28'inci günde devam ederken, bir destek de Bingöl'den gelen 85 yaşındaki Cemal Akçay'dan geldi. Akçay, ailelerin dertlerine ortak olduğunu ve geceleri gözüne uyku girmediğini belirterek, "Ben yatamıyorum, sabaha kadar ağlıyorum, daha önce çocuklar dağa gidiyor diyordunuz. Şimdi ise çocukları zorla alıyorlar. Buradan geçenler ailelere laf atıyor, satılmış diyorlar. Eğer satılmışlarsa kimden para almışlar çıkarsınlar meydana, bunlar Amerikan yavruları, bu ailelerin derdine bakın" dedi.
HDP önünde eylem yapan ailelere 85'lik deden destek ziyareti

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bingöl, Akçay, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
00:52 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Fatih'te bir vatandaşın özel bir hastanenin yakınında kalp krizi...
00:40 Kros yarışları için antrenman yapan motorcular böyle kaza yaptı
00:35 Minik Meryem günden güne eriyor
00:24 TBB Başkanı Feyzioğlu, Yargı Reformunu eleştirenlere sert çıktı
00:22 Fatih Sondaj ve Oruçreis Araştırma Gemileri deniz karakol uçakları ve İHA'ların eşliğinde Deniz...
00:19 Düzce'de 505 kişilik işe 2 bin 731 kişi başvurdu
00:18 30 Eylül 2019 Haberleri