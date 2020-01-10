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HDP önünde eylem yapan babaanne torununa kavuştu

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışmasıyla yakınına kavuştu.

10.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:56HDP önünde eylem yapan babaanne torununa kavuştu
'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışmasıyla yakınına kavuştu.
AA muhabirinin güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu dün Habur sınır kapısında 5 örgüt üyesi teslim oldu.
Teslim olanlardan birinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen G.A'nın yeğeni v e Halime Kadran'ın torunu İbrahim Halil Kadran olduğu öğrenildi.
Diyarbakır'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan yetim ve öksüz yakınları için oturma eylemine katılan hala G.A. ile babaanne Halime Kadran, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla İbrahim Hali Kadran'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Hala ve babaannenin, ikna çalışmaları sırasında sürekli iletişim halinde oldukları İbrahim Halil Kadran'ı polisle birlikte terör örgütü PKK'nın elinden kaçması için yönlendirdikleri öğrenildi.
Böylece, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 130'uncu gününde yakınlarıyla buluşan aile sayısı 4'e ulaştı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

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