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HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışmasıyla evladına kavuştu.

16.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:14HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu
Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışmasıyla evladına kavuştu.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Diyarbakır HDP İl Binası önünde 167 gündür devam eden nöbetten bugün bir sevindirici daha geldi.
ile Diyarbakır İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir kişi, örgütten kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Gevriye Ayhan'ın çocuğu Pelda Ayhan olduğu belirlendi.
Ayhan'ın 5 yıl önce teröristlerce Diyarbakır'dan dağa kaçırıldığı öğrenildi.
Böylelikle Diyarbakır'da süren evlat nöbetinin başlangıcından bu yana aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 7 oldu.

Halkların Demokratik Partisi, TEM Otoyolu, Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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