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HDP önünde eylem yapan Celil Begdaş: "Benim oğlum dağda, onların oğlu Fransa'da lüks hayat yaşıyor"

HDP önünde eylem yapan Celil Begdaş: "Benim oğlum dağda, onların oğlu Fransa'da lüks hayat yaşıyor"DİYARBAKIR - Çocuklarının HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek önceki gün HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ve oğlu Yusuf Begdaş'ın dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelere katıldığını...

05.09.2019 17:51
HDP önünde eylem yapan Celil Begdaş: "Benim oğlum dağda, onların oğlu Fransa'da lüks hayat yaşıyor"
DİYARBAKIR - Çocuklarının HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek önceki gün HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ve oğlu Yusuf Begdaş'ın dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelere katıldığını açıklayan baba Celil Begdaş, HDP'ye sert tepki gösterdi. Baba Celil Begdaş, "Benim oğlum dağda, onların oğlu Fransa'da lüks hayat yaşıyor" dedi.
Eline HDP'li milletvekillerinin çocuklarının fotoğrafını alan Baba Begdaş, "Onların çocukları Fransa'da lüks araçlarla gezip mangal keyfi yaparken benim oğlumu da dağa götürdüler. Benim oğlum şuanda dağda ve ben ömrümde Fransa'yı görmemişim lüks aracı bırakın bisikletim yok. Benim oğlumu getirsinler. Benim oğlumu getirmeyene kadar benim buradan ancak ölümüm gider" dedi.
Begdaş, yaptığı konuşmanın ardından eline gazetecilere gösterdiği fotoğrafları HDP il binasının duvarına asarak ailelerle birlikte eylemini sürdürüyor.
HDP önünde eylem yapan Celil Begdaş:

Halkların Demokratik Partisi, Fransa, Genel

Kaynak: İHA

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