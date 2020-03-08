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HDP önünde eylem yapan iki aile daha çocuğuna kavuştu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren ve güvenlik güçlerine teslim olan Haşim Açar ile Tekoşin Açar'ın ailesinin Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutanların arasında olduğunu bildirdi.

08.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:28
HDP önünde eylem yapan iki aile daha çocuğuna kavuştu
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren ve güvenlik güçlerine teslim olan Haşim Açar ile Tekoşin Açar'ın ailesinin Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutanların arasında olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak ve Şanlıurfa il jandarma komutanlıklarının ikna çalışması sonucunda PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren "Cudi Botan" kod adlı Haşim Açar ve "Rojda Tekoşin" kod adlı Tekoşin Açar, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan iki örgüt mensubunun ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbeti tutanların arasında olduğu belirlendi.
Böylelikle, devam eden "evlat nöbetinde" çocuklarına kavuşan aile sayısı 13, bu yıl ikna yoluyla teslim olanların sayısı 51 oldu.

Kaynak: AA

Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel
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